El TPLF acusa al Ejército de Etiopía de atacar con drones la región de Tigray y violar el acuerdo de paz

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) ha acusado este sábado al Ejército etíope de lanzar ataques con drones contra la región de Tigray, en el norte del país, en una clara violación del acuerdo de paz alcanzado en 2022 entre las partes.

En un comunicado en su cuenta en la red social Facebook, el TPLF ha asegurado que los ataques se han saldado con "víctimas mortales entre los miembros de las fuerzas de Tigray y los residentes de la zona".

Así, ha indicado que estos ataques suponen una "flagrante violación" del acuerdo de paz alcanzado tras dos años de enfrentamientos entre las partes, que dejaron miles de muertos.

Las relaciones entre esta región, donde viven unas seis millones de personas, y las autoridades de Etiopía siguen siendo tensas, lo que suscita temores sobre una reanudación del conflicto.

El jueves, las autoridades de la región de Afar, fronteriza con la de Tigray, acusaron a milicianos del TPLF de introducirse en su territorio y atacar la zona para hacerse con el control de varias localidades, unas acusaciones que han sido negadas.

El TPLF ha insistido en que las autoridades etíopes han puesto "en peligro" el acuerdo de paz y han acusado al primer ministro, Abiy Ahmed, de "obstrucción" y "provocación militar".