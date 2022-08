El TPLF denuncia bombardeos sobre una guardería en una zona residencial en la capital de Tigray, en Etiopía

El Gobierno etíope pide a la población de Tigray que se mantenga alejada de las áreas donde se encuentra el TPLF

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), Getachew Reda, ha denunciado este viernes bombardeos sobre una guardería en una zona residencial de la capital de Tigray, Mekelle, por parte de la Fuerza Aérea etíope.

"Con la ofensiva a gran escala del régimen en su tercer día, (el Gobierno) ha vuelto a su rutina diaria: atacar a civiles. En cierto modo, está haciendo con las bombas lo que le ha estado haciendo a nuestro pueblo mediante el asedio y el hambre", ha dicho.

Reda también ha calificado de "ficticio" el saqueo de cerca de 570.000 litros de combustible en un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la capital regional denunciado por su presidente el jueves, David Beasley.

"Matan a niños y mujeres inocentes. Si disparar no funcionó la primera vez, hay razones mucho más poderosas para que no funcione esta vez. Ejerced presión sobre el régimen para dar un empujón a las negociaciones, de buena fe, y no dejéis que la comunidad internacional mime a Abiy", ha zanjado en referencia al primer ministro etíope, Abiy Ahmed.

Este incidente también ha sido confirmado en Twitter por el portavoz de Exteriores del TPLF, Kindeya Gebrehiwot, quien ha denunciado que han caído bombas en Mekelle, señalando como responsable a un avión del Gobierno etíope liderado por Abiy Ahmed.

"Hay civiles muertos y heridos. Se están evaluando los detalles y el esfuerzo de rescate está en marcha", ha explicado en su perfil oficial de Twitter, agregando que Addis Abeba está "inventando la historia de un avión imaginario que fue derribado con el pretexto de un ataque aéreo en Tigray".

Por su parte, el Gobierno ha vuelto a acusar al TPLF en un comunicado de continuar con los ataques pese a la "puerta abierta" de las autoridades para volver a la paz y ha explicado que emprenderá acciones contra "las fuerzas militares que apoyen los sentimientos del grupo rebelde contra la paz", según ha recogido el diario etíope 'Addis Standard'.

Asimismo, han hecho un llamamiento a la población que vive en la región de Tigray "a que se mantenga alejada de las áreas donde se encuentran los equipos militares y las instalaciones de entrenamiento del TPLF".