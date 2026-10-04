El TPLF se retira de la capital de Tigray ante el avance de las fuerzas del Gobierno etíope

Militares etíopes acompañan a las Fuerzas de Paz de Tigray durante su ofensiva contra Mekelle - FUERZAS DE PAZ DE TIGRAY / X

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La principal fuerza rebelde del estado etíope de Tigray, el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) ha anunciado su retirada de la capital estatal, Mekelle, ante el avance de las fuerzas del Gobierno en lo que se trata del principal acontecimiento desde la reanudación de los combates en la región, escenario desde 2020 a 2022 de uno de los conflictos armados más sangrientos de la historia reciente del continente africano.

"El Gobierno de Tigray decidió retirarse temporalmente de Mekelle para permitir que nuestro Ejército destruya al enemigo ante los posibles ataques que este régimen genocida pueda lanzar contra nuestro pueblo y nuestra ciudad", ha anunciado el TPLF en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Meses de fricciones entre el Gobierno etíope y las autoridades del estado, así como tensiones internas en el seno de éstas últimas acabaron por desatar a mediados del mes pasado un nuevo conflicto armado y el colapso de los acuerdos de Pretoria (Sudáfrica) pactados en 2022 para poner fin al devastador conflicto, que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos en solo dos años, según estimaciones del Gobierno etíope y de la Unión Africana, respectivamente.

El Gobierno etíope ha culpado a países como Eritrea, Sudán y Egipto de colaborar con las llamadas Fuerzas de la Coalición para la Supervivencia de los Pueblos de Etiopía, una alianza armada vertebrada en torno al TPLF, las autoridades tradicionales del estado, protagonistas del conflicto de 2020 y que desde Pretoria habían asumido un papel relativamente secundario hasta que han vuelto a la carga.

Frente a esta coalición se encuentra el Ejército etíope y estas Fuerzas de Paz de Tigray (FPT), una escisión del TPLF que se ha convertido en la primera línea de ataque de la contraofensiva federal y que este fin de semana lograba una victoria crucial al anunciar la toma del aeropuerto de Mekelle.

Si bien medios como Radio France Internationale (RFI) ya están informando, citando a fuentes locales, que el Ejército etíope y sus aliados se encuentran ya en la ciudad de Mekelle, el TPLF asegura que la batalla todavía no ha terminado. "Nuestro objetivo sigue siendo claro: garantizar nuestra existencia, seguridad, soberanía y derecho a la autodeterminación como pueblo", ha indicado.

"El enemigo que ha entrado en Tigray permanecerá enterrado allí", ha concluido el TPLF.

La última actualización sobre la ofensiva publicada por las Fuerzas de Paz de Tigray en sus redes sociales informa de que un combinado de militares etíopes y milicianos están atravesando la localidad de Aguale en dirección norte por la carretera que lleva a Adigrat, a 35 kilómetros al norte de Mekelle.