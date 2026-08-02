Un trabajador mata a tres compañeros de trabajo y después se suicida en São Paulo (Brasil)

Archivo - Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos, en Clapham, al sur de Londres, tras un apuñalamiento mortal - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 33 años ha matado a puñaladas este sábado a tres compañeros en una fábrica de la empresa de limpieza Bombril en São Bernardo do Campo (São Paulo, Brasil) y posteriormente se ha quitado la vida en el calabozo tras ser detenido por las autoridades.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 005.00 horas (hora local) en las instalaciones de la compañía en el barrio de Rudge Ramos. Según la Policía, el agresor, identificado como Claudio Henrique da Silva, acudió al centro de trabajo fuera de su horario laboral para atacar a tres empleados de 39, 44 y 54 años respectivamente.

De acuerdo con el informe policial, al que el diario 'Folha de S.Paulo' ha tenido acceso, varios testigos han explicado que el atacante sufría acoso laboral por parte de dos de los fallecidos. La tercera víctima ha sido apuñalada al intentar intervenir para detener la agresión.

Tras el ataque, la Policía Militar ha arrestado al agresor en la misma fábrica y lo ha trasladado a la comisaría de la zona, donde se ha suicidado dentro de la celda. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha confirmado que el Departamento de Asuntos Internos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suicidio, mientras la Policía Civil investiga el triple homicidio.