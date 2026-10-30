Tres detenidos por la explosión de gas que dejó seis muertos en el casco histórico de Atenas (Grecia)

Archivo - Equipos de rescate griegos entre los escombros de un edificio derrumbado en el barrio de Plaka, en Atenas, el 25 de septiembre de 2026 - Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han detenido a tres personas, dos ciudadanos griegos y uno albanés, acusadas de provocar la explosión registrada a finales de septiembre en el barrio de Plaka, en Atenas, que se saldó con seis fallecidos, tras presuntamente manipular un gasoducto mientras intentaban robar tuberías de cobre, según ha informado el diario griego 'Ekathimerini'.

Las pesquisas apuntan a que los acusados manipularon los conductos de cobre de la instalación de gas de un inmueble situado en la calle Lysikratous para retirarlas, dañando en el proceso una tubería que permanecía en funcionamiento. Esta actuación habría provocado una fuga y la posterior acumulación de gas en el interior del edificio. Las grabaciones de seguridad muestran a los tres hombres accediendo a las escaleras de la planta baja del edificio varias horas antes del suceso.

Los tres sospechosos, que ya eran conocidos por las autoridades, también están siendo investigados por su posible implicación en otras actividades ilícitas cometidas en distintos puntos de la zona durante la jornada de los hechos.

La investigación se centra ahora en determinar qué originó la deflagración. Entre las hipótesis barajadas figura que una mujer de avanzada edad, que vivía junto a su marido en la segunda planta del bloque, habría encendido un punto de luz eléctrica y que la chispa generada habría desencadenado la explosión.

La División de Incendios Provocados del Servicio de Bomberos está al frente de las pesquisas, que incluyen el estudio de imágenes de videovigilancia, registros de comunicaciones, vestigios recogidos entre los escombros e informes elaborados por especialistas.

El incidente acabó con la vida de seis personas: dos matrimonios de edad avanzada y dos parejas de turistas que se alojaban en un apartamento de alquiler temporal ubicado en la primera planta. La detonación ocasionó además el derrumbe del edificio, de dos alturas.