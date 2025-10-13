Tres diputados de la derecha israelí rechazan presenciar el discurso de Trump en la Knesset

Archivo - El líder del partido israelí Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, asiste a una sesión en la Knesset - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres diputados del Parlamento israelí, incluidos uno del partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y otra de la organización del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, han anunciado que no acudirán a la Knesset para presenciar el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como muestra de sus quejas con respecto al acuerdo de alto el fuego.

"Debemos decir la verdad al público, mostrarnos dolidos y humildes ante el fracaso militar, aprender lecciones y planificar nuestros pasos para triunfar en el futuro", ha afirmado el diputado del Likud Amit Halevi, quien ha añadido que "este acuerdo es lo contrario de la victoria", según ha recogido el diario 'Times of Israel'.

El diputado del partido que lidera Netanyahu ha lamentado lo que ha presentado como "el establecimiento de un Estado palestino en territorio ancestral de Gaza para permitir que sus enemigos antisemitas, Turquía y Qatar, se establezcan aquí, para dejar intacto a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás y su infraestructura neonazi en la cúspide de su poder, y para sumar a miles de archiasesinos que regresarán a sus filas para continuar su plan de aniquilar a Israel".

Asimismo, la diputada por Otzma Yehudit Limor Son-Har Melech también ha rechazado acudir a la cita en sede parlamentaria, alegando que "no puede ni le interesa unirse a los aplausos, ni por el presidente estadounidense, que está vendiendo al pueblo de Israel una ilusión de paz y seguridad, ni por la derecha, que idealiza este acuerdo como si fuera un logro".

"El presidente Trump presentó el acuerdo actual como un acuerdo de paz. No lo es. Es un acuerdo vergonzoso. Lo que más le falta es paz y seguridad", ha defendido, aseverando que "la seguridad de Israel sufrió un duro golpe cuando se firmó". "Ya estamos viendo a Hamás reorganizándose en Gaza, planeando recuperar el control de la Franja en cuanto nuestras fuerzas se retiren", ha mantenido.

Por otra parte, el presidente y único parlamentario del partido ultraderechista Noam, el diputado Avi Maoz, quien abandonó la coalición en julio, también ha rechazado asistir al discurso de Trump, alegando que "hay que estar completamente ciego para creer que la iniciativa de Trump salió bien".

El mandatario estadounidense anunció el viernes que viajaría a Israel y hablaría en el Parlamento, en un viaje que incluye su comparecencia en una cumbre internacional en Egipto para la finalización del acuerdo para el fin de la guerra entre Israel y Hamás.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el Parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación "emotiva" en la que ambos se felicitaron por un "logro histórico" que aún está por concretarse.