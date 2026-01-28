Tres expertos de la ONU denuncian "serias violaciones de los derechos de los niños" en los procesos migratorios de EEUU

Archivo - La Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres expertos de la ONU en el tráfico de personas, los derechos de los migrantes y la independencia judicial han alertado este martes de "serias violaciones de los derechos de los niños" en los procesos migratorios de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, denunciando "deportaciones ilegales" de menores no acompañados, algunos de ellos "víctimas de trata".

La relatora especial sobre la trata de personas, Siobhán Mullally; su par para los Derechos Humanos de los migrantes, Gehad Madi, y la responsable en el caso de la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, han apuntado en concreto a la orden emitida por el Departamento de Interior de Estados Unidos del 18 de febrero de 2025, por la cual la cartera instó a las organizaciones sin ánimo de lucro que prestaban servicios legales que suspendieran sus actividades y canceló la financiación de los abogados que representaban a menores no acompañados.

Pese a la presentación de acciones legales contra esta medida, "muchos de los 26.000 menores afectados perdieron su asistencia legal y siguen en riesgo de expulsión forzosa a pesar de tener derecho a recibir ayuda". Mientras, el tiempo promedio de los menores bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados aumentó "de uno a seis meses" entre enero y agosto del año pasado y las entregas a familiares cuidadores "disminuyeron de aproximadamente el 95% al 45%", según el comunicado, que apunta a casos en los que los menores "se encuentran recluidos en celdas sin ventanas, se les niega la atención médica adecuada y se les separa de sus padres o cuidadores durante largos periodos".

"Ha habido informes constantes de deportaciones ilegales de menores no acompañados, en incumplimiento de la obligación de no devolución, incluso de menores víctimas de trata y menores en riesgo de ser víctimas de trata de personas", han denunciado los expertos, que también han citado informaciones según las cuales algunos menores habrían sido "presionados" para aceptar un pago a cambio de la autodeportación y ante la alternativa de "enfrentarse una detención indefinida y ser transferidos a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al cumplir los dieciocho años".

En este contexto, han advertido de que "negar a los niños su derecho a representación legal y obligarlos a navegar por complejos procedimientos migratorios sin asistencia legal constituye una grave violación de los derechos de los niños", subrayando al tiempo que "se deben garantizar procedimientos judiciales que tengan en cuenta las necesidades de los menores en todos los procedimientos de inmigración y asilo que los afecten".

Esta denuncia llega apenas días después de la detención de un niño de cinco años durante una operación efectuada en Minnesota contra su padre, de nacionalidad ecuatoriana, por parte de agentes del ICE, cuya imagen, flanqueado por agentes frente a un vehículo policial, se ha convertido en una de las principales representaciones de la polémica actuación de este cuerpo.