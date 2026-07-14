Tres militares congoleños se incorporan al mecanismo de supervisión del alto el fuego en el este de RDC

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres observadores militares congoleños han aterrizado en Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte, para incorporarse al mecanismo de supervisión del alto el fuego acordado entre el Gobierno congoleño y la milicia Movimiento 23 de Marzo (M23).

La representante especial adjunta del secretario general de la ONU, Vivian van de Perre, ha informado este martes a través de sus redes sociales de que los tres militares aterrizaron en la víspera a bordo de un vuelo de la misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO).

El equipo que se incorporará al mecanismo de supervisión y que representará al Gobierno de RDC estará integrado por el teniente coronel Ben Epule Cosmas, jefe de la delegación, así como por los mayores Lokuli Bofanda Freddy y Kitoko Dimonekene André, según han informado varios medios locales.

Esto se produce después de que las partes alcanzaran a principios de febrero un acuerdo, bajo los auspicios de Angola, para ampliar el mecanismo de supervisión del alto el fuego tras los acuerdos firmados en Doha con el objetivo de frenar la violencia en el este del país africano tras el fracaso de la retirada de los rebeldes en la ciudad estratégica de Uvira.

El Mecanismo Conjunto Ampliado de Verificación ya existía desde 2012 y fue creado por la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRL). Está integrado por expertos militares, junto con representantes de la Unión Africana, las fuerzas de paz de la ONU en RDC y otros países.

Al estallar el conflicto en el este de RDC, los mediadores recuperaron este mecanismo y lo adaptaron para supervisar el alto el fuego entre las partes. Posteriormente, bajo el plan de Angola, fue dotado de más fuerza operativa, ordenando el despliegue de la ONU en Uvira y la llegada de observadores internacionales a Goma.

El mecanismo reúne así a representantes del Gobierno congoleño y del M23, en igualdad de condiciones, con el apoyo de observadores internaciones, procedentes de la Unión Africana, Qatar y Estados Unidos, y tiene como objetivo informar sobre posibles violaciones del alto el fuego.

El M23 anunció el pasado 18 de enero la retirada de todas sus fuerzas de Uvira, ciudad que tomó el año pasado para después anunciar en un primer momento su retirada como gesto de buena fe hacia las negociaciones internacionales para resolver el conflicto en el este del país, si bien desde entonces ha acusado al Ejército de cometer abusos en la localidad y se han seguido produciendo ataques.

El grupo rebelde se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.