Tres palestinos muertos, incluida una niña, en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza

Funeral de una persona fallecida en los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto, incluida una niña, y varias más han resultado heridas este domingo en nuevos ataques de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, según fuentes médicas citadas por medios palestinos.

Un hombre, Akram Abú Madi, y una niña, Yulia al Balaui, han muerto en un bombardeo de un dron israelí en el oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según informa el diario palestino 'Filastín' citando fuentes médicas. Varias personas más han resultado heridas.

También ha fallecido una persona y otras han resultado heridas en un bombardeo de un dron sobre la Escuela Ibn Sina del campamento de refugiados de Al Shati, al noroeste de la ciudad de Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha informado este domingo de que nueve personas han muerto y 41 más han resultado heridas en los hospitales de la Franja en las últimas 24 horas.

Por otra parte, fuentes cercanas a los presos palestinos han informado que un recluso palestino, Saber al Amital, ha fallecido bajo custodia israelí, informa 'Filastín'. El cuerpo de Al Mital tendría señales de graves lesiones y hematomas.

Hamás ha denunciado la muerte de Al Amital, "detenido en una operación bárbara y en una agresión brutal". Asimismo alerta de la "política de privaciones, negligencias médicas, abusos, torturas físicas y lento asesinato" de los presos palestinos que ha provocado la muerte de 91 presos en cárceles israelíes desde el 7 de octubre de 2023.

En total, desde el 11 de octubre que entró en vigor el último alto el fuego, han muerto 1.021 personas y 3.249 han resultado heridas en ataques israelíes. Desde el 7 de octubre de 2023 son 73.032 los muertos y 173.357 los heridos.