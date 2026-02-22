Tres "terroristas" muertos en una operación militar india en Cachemira

Archivo - Un militar indio en Cachemira - Saqib Majeed/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres supuestos "terroristas" han muerto este domingo en una operación militar de las Fuerzas Armadas indias en el distrito de Kishtwar, en la Cachemira ocupada por India.

"Tres terroristas paquistaníes estaban ocultos en una casa de adobe al pie de una colina y abrieron fuego contra los militares que se aproximaban, lo que desencadenó un intenso tiroteo en la zona de Passerkoot, en los bosques de Chatroo", han informado las Fuerzas Armadas indias en un comunicado.

En la operación han participado la 11ª División de los Fusileros de Rastriya, la Policía de Jammu y Cachemira y la Policía de la Reserva Central. Tras un primer encuentro las hostilidades se reanudaron a las 11.00 horas en "un terreno escarpado". Entonces murieron "tres terroristas".

Uno de los fallecidos sería un dirigente buscado del grupo Jaish e Mohammed identificado como Saifulá, quien había logrado evadir a las fuerzas de seguridad una veintena de veces en los últimos dos años.

Los militares han recuperado dos fusiles AK-47 y otro material bélico en una zona que se encuentra acordonada mientras continúan las labores de búsqueda.

El mes pasado se produjeron media docena de enfrentamientos y tiroteos entre milicianos y fuerzas de seguridad que se saldaron con un militar y un "terrorista" muertos.

Las autoridades indias han acusado en numerosas ocasiones a Pakistán de respaldar a diversos grupos armados en Cachemira, una región en disputa entre ambos países desde 1947 y por la que se han enfrentado en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.