Un tribunal de apelación de Corea del Sur reduce a cinco años la condena contra la ex primera dama

Archivo - El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol y la ex primera dama del país, Kim Keon Hee. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelación de Corea del Sur ha reducido este martes a cinco años de prisión la condena impuesta contra la ex primera dama Kim Keon Hee por corrupción al aceptar regalos de lujo a cambio de puestos de trabajo y favores empresariales.

El Tribunal Superior de Seúl ha revocado así parcialmente la sentencia de siete años de cárcel impuesta en su contra por un tribunal de menor instancia contra la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, condenado a cadena perpetua por su implicación en la polémica ley marcial que sumió al país en una grave crisis política en 2024.

Ahora, la corte ha dado cabida al recurso y la ha absuelto de algunos de los cargos presentados previamente por el fiscal especial a cargo del caso, Min Joong Ki. Su equipo legal ha calificado la medida de "significativa", pero ha insistido en apelar el fallo del Tribunal Supremo.

El equipo de Min había acusado formalmente a Kim de recibir joyas por un valor total superior a los 100 millones de wones (63.500 euros) de manos del presidente de una empresa constructora entre marzo y mayo de 2022 a cambio de conseguir un puesto en el Gobierno para su yerno.

Yoon asumió el cargo en mayo de 2022 tras su victoria en las elecciones presidenciales de marzo de ese mismo año.

También se le imputaron cargos por recibir un adorno de tortuga de oro y una réplica de una pintura de la dinastía Joseon (1392-1910) de manos de Lee Bae Yong --exjefa de la Comisión Nacional de Educación-- en abril de 2022, a cambio de su nombramiento; un bolso Dior de un pastor de la Iglesia de la Unificación (considerada una secta); y un reloj Vacheron Constantin de otro empresario.

Asimismo, se le acusó de recibir una pintura del reconocido artista Lee Ufan de manos de un exfiscal en febrero de 2023, al que habría ayudado a conseguir una candidatura electoral, según informaciones de la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Si bien la Justicia la había declarado culpable de todos los cargos en junio, el tribunal de apelación la ha absuelto ahora de las acusaciones relacionadas con la recepción del reloj de lujo y la réplica de la pintura.