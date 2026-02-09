Un tribunal de apelaciones de Malí ratifica la condena de dos años de prisión contra el ex primer ministro Moussa Mara

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Malí ha ratificado este lunes la condena de dos años de prisión contra el ex primer ministro Moussa Mara por "socavar la reputación del Estado" y "obstrucción a la autoridad" tras expresar apoyo en redes sociales a personalidades encarceladas por criticar a la junta militar del país africano.

El Tribunal de Apelación de Bamako ha confirmado este lunes la sentencia dictada en primera instancia contra Mara (2014-2015), quien fue condenado también a pagar una multa de 500.000 francos centroafricanos y el pago de un franco simbólico al Estado.

Mara fue arrestado el 1 de agosto de 2025 tras publicar un mensaje en su cuenta de la red social X en el que expresó su "solidaridad inamovible con los prisioneros de conciencia" tras varias visitas a políticos y activistas detenidos por las fuerzas de seguridad.

Su liberación está prevista para el 31 de julio de 2026. El veredicto pone fin al proceso judicial iniciado por sus abogados, que presentaron una solicitud de apelación tras la primera sentencia, según ha recogido el portal de noticias Maliweb.

La ONG Amnistía Internacional (AI) había pedido en un comunicado anteriormente la liberación "inmediata" del ex primer ministro ante unos "cargos falsos" con "motivaciones políticas", ya que su condena "constituye un atentado contra la justicia".

"El caso de Moussa Mara es emblemático de los constantes ataques de las autoridades a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como de su persistente desprecio por el Estado de derecho y las obligaciones en materia de Derechos Humanos en virtud de la Constitución de Malí", declaró el director regional de AI para África Occidental y Central, Marceau Sivieude.