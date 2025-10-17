El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admite una demanda contra la ilegalización de Palestine Action

Protestas en Trafalgar Square (Londres) contra la ilegalización de Palestine Action
El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido ha admitido a trámite una demanda contra la ilegalización de la ONG Palestine Action a pesar de los esfuerzos del Gobierno para impedir esta resolución, que deja ahora el caso en manos de la más alta instancia judicial del país.

La activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, impulsora de la demanda, ha celebrado en su cuenta de la red social X una "gran victoria" sobre un caso desde ahora sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, que revisará el procedimiento entre los días 25 y 27 del mes próximo.

El Ministerio del Interior británico ilegalizó a la ONG el pasado 5 de julio por entrar en una base militar para protestar contra la asistencia británica a la campaña de bombardeos israelíes en Gaza haciendo uso de una dura legislación antiterrorista que tipificó como delito cualquier expresión pública de respaldo a la organización.

Más de 2.100 personas han ido arrestadas desde entonces en las sucesivas manifestaciones contra la ilegalización, y 170 de ellas han sido imputadas pro este delito, que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel.

Existe un mecanismo para legalizar de nuevo a la organización, pero se trata de un procedimiento complejo que depende del Ministerio del Interior y de un tribunal interno, la Comisión de Apelaciones sobre Organizaciones Ilegalizadas.

Aunque el Supremo acabe fallando a favor de la demandante en noviembre, la revocación efectiva puede tardar meses a partir de esta decisión.

