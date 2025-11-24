Un tribunal de Australia descarta "antisemitismo" en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne

Archivo - Imagen de archivo de la sinagoga australiana atacada en julio. - Europa Press/Contacto/Alexander Bogatyrev

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Australia ha descartado este lunes que el principal acusado del ataque perpetrado el pasado mes de julio contra una sinagoga de la localidad de Melbourne actuara movido por el "antisemitismo" y ha dictaminado que, por contra, todo apunta a que el presunto autor presentaba "problemas psicológicos".

La Justicia ha señalado que el acusado, identificado como Angelo Loras, de 35 años, presentaba un brote de esquizofrenia cuando provocó el incendio de la sinagoga con una veintena de personas en su interior.

Las acciones del hombre, que se ha declarado culpable de los cargos que se le imputan, se saldaron sin víctimas mortales ni heridos, aunque provocaron numerosas protestas por parte de las autoridades israelíes y comentarios islamófobos.

Sin embargo, el juez Malcolm Thomas ha indicado que Loras "no se vio motivado por cuestiones antisemitas sino por una serie de alucinaciones que derivaron del hecho de que no se tomó debidamente su medicación para la esquizofrenia".

Así, ha condenado a Loras a cuatro meses de prisión, que ya ha cumplido dado que lleva más de cien días bajo custodia, según informaciones de la televisión australiana. Aunque el juez ha dispuesto su liberación, tendrá que seguir un tratamiento específico con supervisión durante los próximos 20 meses.