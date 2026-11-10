El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de "lagunas" en la aplicación de las sanciones contra Rusia

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BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este martes de que las diferencias entre los Estados miembro a la hora de aplicar las sanciones comerciales contra Rusia están debilitando su "eficacia" y facilitando su elusión, al permitir que las empresas puedan aprovechar "lagunas" gracias a controles menos estrictos de determinados países para sortear las restricciones impuestas por la Unión Europea tras la invasión de Ucrania.

Así se desprende de un informe publicado este martes por los auditores europeos, que señala que, pese a los esfuerzos de coordinación realizados por la Comisión Europea, las "ambigüedades jurídicas", las "prácticas nacionales divergentes" y el "uso desigual de las herramientas de intercambio de información" entre los Estados miembro siguen afectando a la aplicación "uniforme y eficaz" de las medidas restrictivas contra Moscú.

"Las sanciones comerciales de la UE tendrán el impacto previsto si todos los Estados miembro las aplican de manera uniforme y coordinada", ha afirmado el miembro del tribunal responsable de la auditoría, Mihails Kozlovs, quien ha advertido de que "las normas poco claras y las insuficiencias en la aplicación atenúan el impacto de las sanciones y hacen que sea más fácil sortearlas".

En concreto, el informe constata que las autoridades aduaneras de los Veintisiete aplican diferentes criterios a la hora de autorizar exportaciones, exigir documentación o interpretar las excepciones previstas en la legislación europea, lo que abre la puerta a que las empresas elijan deliberadamente los países "con controles menos estrictos" para realizar sus operaciones comerciales.

Los auditores han identificado incluso casos en los que mercancías autorizadas para su exportación a Rusia por un Estado miembro fueron posteriormente bloqueadas por otro. En uno de ellos, las autoridades polacas interceptaron un envío previamente autorizado por Italia y lo devolvieron a ese país, donde finalmente volvió a ser aceptado y enviado a Rusia a través de un puerto italiano.

El Tribunal también ha constatado diferencias en la detección de infracciones. Mientras que Bulgaria no registró desde 2022 ningún incumplimiento relacionado con mercancías procedentes de otros países y exportadas fuera de la UE a través de su territorio, Letonia identificó aproximadamente 2.100 envíos de estas características con incumplimientos solo en 2024.

DIFICULTADES PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS SANCIONES

Por otra parte, los auditores han cuestionado la capacidad de la Comisión Europea para supervisar la aplicación de las sanciones, al señalar que, aunque ha establecido numerosos mecanismos de coordinación y ha elaborado orientaciones para las autoridades nacionales, estas "no son jurídicamente vinculantes", lo que deja margen para "prácticas nacionales divergentes y posibles incumplimientos".

También han advertido de que Bruselas "no dispone de criterios para evaluar la eficacia global de las sanciones", por lo que resulta difícil determinar "hasta qué punto las sanciones ya están alcanzando sus objetivos estratégicos", entre ellos reducir la capacidad de Rusia para mantener su esfuerzo bélico, y establecer si son necesarias medidas restrictivas adicionales.

A ello se suma que los sistemas europeos de intercambio de información sobre sanciones "no se utilizan de forma homogénea en todos los Estados miembro", mientras que "la participación desigual" y "el intercambio limitado de información" siguen impidiendo una gestión coordinada de los riesgos y una respuesta eficaz entre países.

Además, los auditores han constatado que no todas las autoridades aduaneras tienen acceso a los sistemas centrales de intercambio de información.

Ante estas deficiencias, el tribunal ha recomendado al Ejecutivo comunitario a que mejore la claridad de la legislación, evitando el uso de "términos ambiguos", a que analice en profundidad cómo los Estados miembro aplican las sanciones y que promueva la "plena utilización de los sistemas de intercambio de información".

ACCESO A TRAVÉS DE CHINA, TURQUÍA O KAZAJISTÁN

Pese a estas deficiencias, los auditores reconocen que las sanciones comerciales adoptadas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania han contribuido a reducir significativamente los intercambios comerciales entre ambas partes.

En concreto, el informe señala que el comercio "ha disminuido drásticamente", al pasar de 252.800 millones de euros en 2021 a 58.300 millones en 2025, lo que supone una caída de "más de tres cuartas partes".

De hecho, la UE ha pasado de ser el principal socio comercial de Rusia a ocupar el tercer puesto, mientras que las sanciones han permitido "restringir las exportaciones directas de bienes críticos relacionados con el ámbito militar".

Sin embargo, el tribunal advierte de que persisten los riesgos de "elusión" de las medidas restrictivas, ya que Moscú ha conseguido sustituir parcialmente los suministros europeos mediante un aumento del comercio con terceros países, especialmente China, mientras que siguen existiendo rutas indirectas para adquirir productos sujetos a restricciones a través de países como Turquía, Armenia y Kazajistán.

Los auditores concluyen así que las sanciones comerciales, junto con las "medidas antielusión", han logrado reducir "significativamente el comercio entre la UE y Rusia", aunque advierten de que "la persistencia de disparidades en su aplicación limita su impacto general", por lo que reclaman reforzar los controles y la coordinación entre los Veintisiete.