Un tribunal de Donetsk condena a 13 años de cárcel a un "mercenario" británico por combatir del lado de Ucrania

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la zona de la provincia ucraniana de Donetsk ocupada por las tropas rusas ha condenado este jueves a trece años de cárcel a un ciudadano británico por actuar como "mercenario" para las fuerzas ucranianas en el marco de la invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk ha señalado que Hayden William Davis tendrá que cumplir su pena en una cárcel de máxima seguridad, según ha confirmado la Fiscalía de Rusia a través de un comunicado en su cuenta en Telegram.

Así, ha subrayado que "el ciudadano británico llegó a Ucrania en agosto de 2024 desde Polonia, donde recibió entrenamiento militar en una base y recibió armas de fuego". "Posteriormente, combatió del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas hasta que fue capturado por las fuerzas rusas", ha zanjado.

Según las informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax, el hombre habría llegado desde Polonia a la ciudad de Ternópil, donde se sumó a las filas de la Legión Internacional de Defensa de Ucrania. Finalmente, fue capturado por las tropas rusas durante el invierno de 2024 en el marco de las hostilidades en el país europeo.