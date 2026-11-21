Archivo - Jonathan Rinderknecht, declarado culpable de originar el incendio de Pacific Palisades - Justice Department / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha declarado culpable este sábado al hombre acusado de haber provocado el devastador incendio de Palisades, en el estado de California, el cual desplazó a miles de personas y se convirtió en el incendio forestal más destructivo en la historia de la ciudad de Los Ángeles.

El antiguo conductor de la compañía de transporte Uber, Jonathan Rinderknecht, ha sido declarado culpable de los dos cargos federales que se le imputaban --destrucción de propiedad mediante incendio por un lado e incendio provocado en un inmueble por otro--, en una causa cuya sentencia se dará a conocer el próximo 17 de marzo.

Este se trata del segundo juicio contra Rinderknecht, a quien la Físcalía estadounidense le ha acusado de provocar el incendio forestal el primer día de 2025, el cual fue rápidamente controlado por los bomberos pero que, debido a los grandes vientos de hasta 160 kilómetros por hora, se vio acrecentado. El primer juicio contra el acusado fue declarado nulo después de que el jurado popular no lograse llegar a un acuerdo.

Según la Fiscalía, en declaraciones recogidas por la cadena NBC, Kinderknecht "estaba enfadado todo el tiempo". "Creía que era esclavizado por los ricos", declaró ante el tribunal la fiscal estadounidense, Danbee Kim.

Durante este segundo juicio, la Fiscalía sustentó su acusación contra Rinderknecht en grabaciones de cámaras de vigilancia que mostraban su vehículo circulando por el barrio de Pacific Palisades antes del inicio del incendio, así como en sistemas de geolocalización y en un encendedor de barbacoa verde de la marca BIC que pertenecía al acusado.

"No es el típico encendedor de cigarrillos que se suele ver", declaró en calidad de testigo de la acusación el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Matt Castellichio, en declaraciones recogidas por NBC.

Asimismo, el fiscal Mark Williams subrayó el pasado miércoles durante sus alegatos finales que los restos de ADN hallados en dicho encendedor coincidían con el perfil del acusado.