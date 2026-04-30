Un tribunal de EEUU mantiene en prisión preventiva al sospechoso acusado del tiroteo durante la Cena de Corresponsales

Un tribunal en Washington que lleva el caso de Cole Thomas Allen, acusado por el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca - Gent Shkullaku / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal estadounidense ha decidido este jueves mantener en prisión preventiva al sospechoso acusado del tiroteo el pasado sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton, que obligó al Servicio Secreto a evacuar al presidente Donald Trump.

Allen, un profesor e ingeniero californiano de 31 años, fue acusado el lunes por la Fiscalía de tres delitos, entre ellos intento de asesinato contra el presidente, tranporte de armas entre estados y uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Sus abogados argumentaron en la víspera que Allen no tenía antecedentes penales y que contaba con un trabajo estable como "tutor" en California, si bien finalmente han decidido no impugnar la privación de su libertad después de que su cliente haya aceptado permanecer entre rejas a la espera de juicio.

El próximo 11 de mayo tendrá lugar a una audiencia preliminar en el marco del caso en su contra. Los fiscales habían afirmado que si se le concedía a Allen libertad provisional no habría "condiciones" suficientes para garantizar la seguridad de la población, según ha recogido la cadena NBC News.

"El intento de asesinato es siempre un delito grave, pero cuando la víctima prevista es el presidente de Estados Unidos, así como otros miembros de alto rango del gobierno estadounidense, las consecuencias potenciales son de amplio alcance", señalaron.

Los abogados de Allen han cuestionado estas afirmaciones, alegando que se trata de "especulaciones". Según los fiscales, Allen viajó en tren desde California hasta Washington en los días previos al evento del sábado por la noche y se quedó en el mismo hotel donde tuvo lugar la cena.

En el momento de su detención, el sospechoso llevaba una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática del calibre 38 y tres cuchillos. Un agente recibió un disparo en el pecho, si bien llevaba un chaleco antibalas en ese momento.

Allen había señalado en una carta a Trump como "un pedófilo, violador y traidor" y había declarado su intención de atacar a cargos públicos "del más alto al más bajo". Asimismo, había expresado su sorpresa por la falta de seguridad dentro del hotel, con las medidas dirigidas principalmente al exterior y a los manifestantes.