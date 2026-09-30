Un tribunal de EEUU suspende la ejecución de Christa Pike, declarada culpable de asesinato en 1996

Imagen del Tribunal Supremo de EEUU. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha suspendido este miércoles la ejecución de Christa Pike, única mujer condenada a muerte en el estado de Tennessee, que fue declarada culpable del asesinato en primer grado en 1996 de una compañera de clase, cuando tenía 19 años.

La decisión ha llegado apenas una hora antes de que se fuera a ejecutar la pena, que habría sido la primera de una mujer en este estado en los últimos 200 años. Pike envió esta semana una carta a la cadena NBC en la que aseguró que no tenía miedo a morir tras pasar más de tres décadas en el corredor de la muerte.

Los jueces han aceptado una petición de la defensa de Pike para revisar si las acusaciones de abuso sexual que sufrió siendo niña fueron analizadas de manera exhaustiva durante el juicio en el que se le condenó a muerte. Sus abogados sostienen que en caso de ser así no se habría apostado por la pena capital.

El tribunal ha señalado que es necesaria "una breve suspensión de la ejecución para analizar los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones de fondo" en interés también de la justicia.

En 1996, Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a la pena máxima por la muerte en 1995 de Collen Slemmer, una compañera de clase. Ella y su entonces pareja sentimental, Tadaryl Shipp --condenado a cadena perpetua--, torturaron, acuchillaron y golpearon a la víctima mortalmente.

Pike, que nunca negó su participación en el crimen, se convirtió con 21 años en la persona más joven en el corredor de la muerte. En su último intento sin éxito por el indulto, incidió en sus problemas de salud mental de entonces, asegurando que le llevó "muchos años" comprender la gravedad de sus actos.

La acusación sostuvo que Pike, en base a su temor de que Slemmer intentara mantener una relación con su novio, la apuñaló con un cúter y la golpeó con un trozo grande de asfalto. Shipp admitió haber grabado en su cuerpo un pentagrama, un símbolo en forma de estrella asociado al satanismo.