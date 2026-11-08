El tribunal electoral peruano frena la maniobra de López Aliaga y veta su retorno a la alcaldía de Lima

Archivo - El excandidato presidencial, Rafael López Aliaga - Mariana Bazo / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial ultraconservador y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no podrá asumir de nuevo la alcaldía para el mandato 2027-2030 después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya determinado que ningún alcalde en funciones que concurriese a las elecciones de 2026 como número dos de una lista pueda volver a ser proclamado.

En Perú existe una norma constitucional que prohíbe a los alcaldes ser reelegidos de forma consecutiva para el mismo cargo. Para darle la vuelta a esta ley, algunos alcaldes en funciones (como López Aliaga) decidieron inscribirse en las listas electorales de 2026 no como candidatos a alcalde, sino como "primeros regidores" (el número dos de la lista concejal). La norma indicaba que si la lista ganaba, el puesto de alcalde lo asumía la cabeza de lista, pero si este renunciaba o no asumía el cargo, por sucesión automática el puesto pasaba al número dos.

El tribunal electoral ha cerrado este vacío legal estableciendo que ningún alcalde en ejercicio que haya competido como número dos, como es el caso del ultraconservador, podrá recibir la credencial de alcalde, ni siquiera por la vía de la sucesión o renuncia del candidato principal.

"El Jurado, velando por lo que dice la Constitución, en aquellos casos en los cuales el primer regidor haya ejercido el cargo de alcalde en el periodo inmediato anterior, no será proclamado, ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión", explicó el pasado jueves la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, durante una rueda de prensa recogida por la cadena RPP.

De este modo, tras la victoria de Renovación Popular --el partido de López Aliaga-- en los comicios municipales, la alcaldía de la capital peruana pasará a ser asumida por Jeanette Alonzo Contreras, número dos de la candidatura.

Asimismo, Clavijo ha recordado que los fallos del Jurado Electoral Especial (JEE) podrán ser apelados ante el JNE, cuyos dictámenes se emiten en última instancia y son de carácter inapelable.

El caso de López Aliaga continúa bajo revisión en el JEE, por lo que la resolución aún no es firme, si bien el criterio fijado por el JNE apunta de manera bastante clara a que el excandidato presidencial no podrá asumir de nuevo el cargo.