Un tribunal federal valida los mapas electorales aprobados por el Congreso de California

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom - Europa Press/Contacto/Hector Amezcua

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal de Los Ángeles ha validado los mapas electorales aprobados por el Congreso del estado de California e impulsados por el gobernador demócrata, Gavin Newsom, una decisión rechazada por la Administración de Donald Trump, que considera que la medida es "inconstitucional".

El Partido Republicano había presentado una solicitud ante la corte argumentando que los nuevos mapas aprobados por el Congreso de California eran insconstitucionales y que buscaban beneficiar a los demócratas en las elecciones de medio mandato basándose en la composición racial de los distritos a fin de ganar voto de la comunidad latina.

"Las pruebas presentadas reflejan que la proposición fue una estrategia política diseñada únicamente para revertir cinco escaños republicanos a manos demócratas", reza la decisión de la jueza del distrito central de California, Josephine Staton, según ha recogido el diario 'The New York Times'.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha mostrado este jueves su desacuerdo con el fallo, emitido en la víspera. "California ha diseñado de forma inadmisible su nuevo mapa del Congreso basándose en la raza. Eso es inconstitucional. Estamos revisando todas las opciones legales", ha expresado.

La denominada "Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral" o Proposición 50, impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, fue aprobada por los electores de California en respuesta a una iniciativa similar propuesta por el Partido Republicano en el estado de Texas para obtener hasta cinco escaños adicionales en las elecciones de 2026.