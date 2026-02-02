Un tribunal francés ordena detener a dos activistas franco-israelíes por complicidad en genocidio

Archivo - Camiones con ayuda humanitaria para Gaza parados y descargados por activistas israelíes - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Penal del Tribunal de Apelación de París ha solicitado la detención de las activistas franco-israelíes Nili Kupfer-Naouri y Rachel Touitou por un presunto delito de complicidad en genocidio e incitación al genocidio por sus acciones en contra del envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Kupfer-Naouri, presidenta de la organización sionista Israel Is Forever y Rachel Touitou, portavoz del colectivo Tsav 9, fueron denunciadas en noviembre de 2004 por la Unión Judía Francesa por la Paz y un denunciante franco-palestino respaldado por la asociación NIDAL. Más tarde se sumaron la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Al Haq, el Centro Al Mezan de Derechos Humanos y el Centro Palestino de Derechos Humanos, según han explicado las organizaciones en un comunicado. La investigación se abrió formalmente en junio de 2025.

La organización Tsav 9 de Touitou ha bloqueado repetidamente el paso de camiones que transportaban ayuda humanitaria a Gaza desde 2024, según las declaraciones de la misma activista. Israel Is Forever, por su parte, hizo un llamamiento a la gente para que se uniera a estas acciones y movilizó voluntarios. Su presidenta, Nili Kupfer-Naouri, dijo en televisión que es "absolutamente inmoral siquiera considerar, ni por un segundo, abastecer a la población civil, que es todo menos inocente".

La propia Kupfer-Naouri había informado al portal proisraelí The News que había recibido una citación para comparecer ante el tribunal, pero no para detenerla. "Ya no podré pisar Francia porque no tengo intención de ir a prisiones francesas, ni bajo custodia policial ni de ninguna otra manera", dijo a The News. En la entrevista denunció el "frenesí antisemita" del sistema judicial francés.

Por su parte, Touitou cree que los jueces reaccionan con mayor rapidez a las quejas relacionadas con Gaza que a la apología del terrorismo de parlamentarios de extrema izquierda.

Las asociaciones que presentaron la denuncia han celebrado la decisión judicial como "un paso legal crucial". "Estas medidas, poco frecuentes en los casos que tramita la sección de crímenes de lesa humanidad, suponen un paso decisivo en la investigación penal", han destacado, según recoge el diario francés 'L'Humanité'.