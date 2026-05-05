Un tribunal de Israel prorroga seis días la detención de dos activistas de la flotilla, incluido un español

Archivo - El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa antes de la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha prorrogado seis días la detención de los dos activistas detenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo y trasladados al país, entre ellos el palestino-español Saif Abukeshek, según ha confirmado la organización Adalah, encargada de darles asesoramiento legal en el país.

Adalah ha apuntado que el tribunal de Ascalón ha aceptado este martes la petición de las autoridades para prorrogar seis días la detención de Abukeshek y el activista brasileño Thiago Ávila, por lo que seguirán bajo custodia al menos hasta el domingo 10 de mayo.

"La decisión del tribunal de prolongar la detención de los activistas humanitarios secuestrados en aguas internacionales equivale a una validación judicial de la ilegalidad del Estado", ha dicho la organización, que ha adelantado que "apelará de inmediato" para "impugnar esta decisión y exigir la liberación inmediata e incondicional de Thiago y Saif".