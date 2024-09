Un tribunal de Israel rechaza liberar a una mujer detenida por lanzar arena a Ben Gvir en una playa

La corte ordena que siga bajo custodia hasta una vista sobre su caso prevista para la noche de este sábado



MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha rechazado la petición para liberar a una mujer detenida el viernes tras lanzar un puñado de arena al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, en una playa en Tel Aviv y ha ordenado que siga bajo custodia hasta una vista sobre su caso prevista para la noche de este mismo sábado.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', la decisión del tribunal llega después de que la familia de la mujer y activistas denunciaran que ya no se encontraba en la comisaría de Tel Aviv a la que había sido trasladada.

Posteriormente, el portal de noticias Ynet informó de que la mujer, cuya identidad no ha trascendido, había sido trasladada a una prisión y llevada de vuelta a Tel Aviv por "fallo documental", sin que las autoridades hayan dado hasta ahora más detalles sobre el caso.

La Policía de Israel afirmó el viernes que la mujer había sido detenida por lanzar arena a Ben Gvir cuando se encontraba en la playa junto a su familia. Vídeos publicados en redes sociales mostraron a Ben Gvir junto a varios de sus familiares, rodeados por un grupo de policías y con varias personas gritándole para que se marche del lugar, en medio de las críticas a su papel en las decisiones del Gobierno sobre el conflicto en la Franja de Gaza.

Ben Gvir, uno de los integrantes más extremistas de la coalición de gobierno liderada por Netanyahu --formada por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos--, ha apostado en todo momento por continuar con la ofensiva contra Gaza y se ha mostrado en contra de las negociaciones para un alto el fuego.

De hecho, el miércoles afirmó que "trabaja para detener las negociaciones" con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un posible acuerdo que incluya la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que deja hasta la fecha cerca de 40.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 690 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.