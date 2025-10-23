Un tribunal italiano aplaza la decisión sobre extraditar al sospechoso de idear el sabotaje al Nord Stream

Archivo - Nicola Canestrini, abogado del ciudadano ucraniano Sehri Kusnetzov, sospechoso del sabotaje al Nord Stream. - Europa Press/Contacto/Michele Nucci - Archivo

ROMA 23 Oct. (DPA/EP) -

Un tribunal italiano ha aplazado este jueves su decisión sobre la extradición a Alemania de un ciudadano ucraniano, considerado ideólogo del sabotaje a los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, después de tres horas de deliberaciones.

El sospechoso había sido detenido a mediados de agosto en Rimini cuando se encontraba de vacaciones junto a su familia. Se trata de un ucraniano de 49 años a quien reclama la Justicia alemana por atentar contra instalaciones del Estado.

El Tribunal de Bolonia había aprobado su extradición en septiembre. Sin embargo, recurrió al Supremo, que detuvo inesperadamente la entrega hace poco más de una semana debido a errores de procedimiento.

El Supremo remitió de nuevo el caso a Bolonia y ordenó a un nuevo grupo de jueces que lo examinara. Después de la falta de consenso de este jueves, aún no está claro cuando de volverán a reunir para tomar una decisión

Este sospechoso está considerado uno de los presuntos autores intelectuales de estos atentados cometidos durante las primeras etapas de esta fase de la guerra entre Rusia y Ucrania y por los que se detuvo a otro ciudadano ucraniano, esta vez en Polonia, cuyas autoridades descartaron hace una semana su extradición.

La Fiscalía alemana acusa a estas dos personas de formar parte de una cuadrilla de seis ucranianos que colocaron una serie de explosivos sobre estas instalaciones que unen Rusia y Alemania por el mar Báltico. La detonación se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a las costas suecas.

Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión de Ucrania.