El Tribunal de Justicia Electoral de Honduras condena la "injerencia extranjera" en las presidenciales de noviembre

Archivo - (imagen de archivo de un votante depositando su papeleta en la urna durante las elecciones en Honduras. - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras ha condenado los supuestos actos de "injerencia extranjera" registrados durante las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre en el país y que siguen sin resolverse de momento con un claro ganador.

La corte, que ha indicado que las "controversias electorales" deben resolverse con "exclusiva dependencia del marco jurídico" existente y "sin presiones indebidas", ha arremetido contra "las amenazas, injurias y otros actos de injerencia" contra jueces y funcionarios.

Así, el juez Mario Morazán, cuyo visado fue revocado hace varios días por el Gobierno de Estados Unidos por impedir supuestamente el recuento de votos, ha señalado en un comunicado la importancia de defender la "independencia judicial, la imparcialidad y la defensa del Estado de Derecho en el marco de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025".

Morazán ha subrayado que "la dignidad y la justicia no son negociables", y ha alertado de que cualquier intento de "socavar la integridad del proceso electoral o condicionar decisiones judiciales será enfrentado con firmeza".

"Con ocasión de las injurias y amenazas vertidas por actores políticos nacionales y actos de injerencia extranjera (...), es imperativo destacar que los jueces debemos actuar únicamente con sujeción a la Constitución, los Tratados Internacionales y la ley, resistiendo toda interferencia interna o externa", ha manifestado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las autoridades hondureñas tienen la responsabilidad de ofrecer resultados "limpios, transparentes y verificables, ajustados a la normativa vigente y con absoluto respeto a la voluntad ciudadana".

"Es de público conocimiento que he sido amenazado con cárcel, al igual que otros funcionarios electorales, por parte de actores políticos que representan intereses conocidos por la sociedad, contrarios a los de su propia institución política", ha apuntado.

El pasado jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias, en medio de las tensiones por las denuncias de fraude tras casi 20 días desde que tuvieran lugar las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

De momento, Nasry Asfura --favorito del presidente estadounidense, Donald Trump-- se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Salvador Nasralla, que ha denunciado el "robo" de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.