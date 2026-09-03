Un tribunal de Malí condena a un excoronel tras publicar un libro en el que denunciaba abusos del Ejército

Archivo - Bandera de Malí (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal militar de Bamako ha condenado este jueves a 20 años de prisión por socavar la seguridad del Estado al excoronel Alpha Yaya Sangaré, detenido en en marzo de 2024 tras la publicación de un libro en el que denunciaba abusos dentro del Ejército maliense.

La corte ha condenado a Yaya Sangaré --destituido del Ejército por decreto presidencial en diciembre de 2025, alegando motivos disciplinarios-- por traición, socavar la seguridad del Estado y difundir noticias falsas atribuidas a terceros, susceptibles de socavar la disciplina de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el excoronel tendrá que pagar una multa simbólica de un franco al Estado de Malí. La defensa había pedido la absolución de Yaya Sangaré, quien fue arrestado por las autoridades de seguridad y puesto bajo prisión preventiva, según ha recogido el portal de noticias aBamako.

El exmilitar, que ha defendido su inocencia, publicó a finales de 2023 un polémico libro, llamado 'Malí: El desafío del terrorismo en África', en el que hacía referencias a presuntos abusos cometidos por las Fuerzas Armadas contra civiles durante operaciones antiterroristas en el país africano, formuladas en un primer momento por la ONG Human Rights Watch (HRW).

El Ministerio de Defensa maliense aseguró en un comunicado que algunos párrafos" del libro contenían "supuestas acusaciones graves de violaciones de Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa) con la complicidad de la jerarquía militar", lo que a su juicio son "falsas acusaciones".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición. La situación en el país sigue siendo tensa tras las recientes ofensivas lanzadas por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, y el grupo rebelde tuareg Frente de Liberación del Azawad (FLA).