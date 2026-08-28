Un tribunal de Países Bajos condena a cadena perpetua a un hombre por su papel en el genocidio en Ruanda

Archivo - El presidente de Ruanda, Paul Kagame, durante los actos por el 25º aniversario del genocidio de 1994 (archivo) - Benoit Doppagne/BELGA/dpa - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Países Bajos ha condenado este viernes a cadena perpetua a un hombre de nacionalidad neerlandesa y ruandesa por su implicación en el genocidio perpetrado en 1994 en el país africano, después de declararle culpable por crímenes contra la humanidad y genocidio.

El hombre, identificado como Eugene N., de 66 años, estaba acusado de participar en ataques contra dos comunidades habitadas principalmente por tutsis, así como de lanzar una granada de mano contra un grupo de tutsis que buscó refugio en un estadio para huir de las matanzas a manos de extremistas hutus.

Sin embargo, el tribunal ha considerado que no está probado que el hombre, que en ese momento era administrador local de una comunidad en Ruanda, participara en incitación a la comisión de un genocidio, motivo por el que le ha absuelto de estos cargos, según un comunicado del aparato judicial neerlandés.

Alrededor de un millón de ruandeses, la inmensa mayoría de ellos tutsis y hutus moderados, fueron asesinados por extremistas hutus durante cerca de tres meses en 1994. A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el que enterraron o abandonaron a sus víctimas.

Las raíces del conflicto entre hutus y tutsis se remontan varias generaciones, si bien la muerte del entonces presidente ruandés, el hutu Juvenal Habyarimana --cuyo avión fue derribado cerca de Kigali con el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, a bordo-- desencadenó rápidamente unas matanzas encabezadas por la milicia hutu Interahamwe, que lanzó una campaña de ejecuciones que se prolongó durante cien días.