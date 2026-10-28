Un tribunal revoca la suspensión parcial de la política de bombardeos ordenada por De la Espriella

Archivo - Imagen de archivo de militares colombianos - Zoraida Diaz / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado este miércoles el fallo judicial previo que dejaba temporal y parcialmente sin efecto la política de bombardeos ordenada por el presidente del país, Abelardo De la Espriella.

La primera sentencia, declarada el pasado 16 de septiembre, invalidaba los bombardeos en el caso de que existiera constancia de menores reclutados por los grupos guerrilleros. Precisamente este mismo miércoles el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ariel Cortés, confirmó que ocho menores de edad han muerto durante estas operaciones.

La Presidencia de Colombia ha celebrado la revocación y asegurado que las operaciones se desarrollan "bajo el estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario".

"El Gobierno reafirma que la conducción de las operaciones militares debe ejercerse dentro de las competencias establecidas por la Constitución con pleno respeto por la independencia judicial y la protección de los derechos fundamentales", añade la Presidencia en su comunicado.

Este mismo miércoles, De la Espriella ha anunciado un nuevo ataque aéreo, el sexto, en lo que describió como una "madrugada movida", caracterizada por "un bombardeo muy importante y estratégico", de momento sin dar detalles. El ataque, según fuentes de Caracol Radio, habría sido ejecutado en el departamento del Chocó, donde operan estructuras del ELN y el Clan del Golfo.