Archivo - Bandera de Sudán - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Sudán ha condenado a muerte al líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', y a otros integrantes del grupo paramilitar por distintos delitos, entre ellos el saqueo del Fondo Nacional de Suministros Médicos, en el marco del conflicto en curso con el Ejército sudanés desde hace más de tres años.

El veredicto, emitido el pasado 8 de octubre pero recogido este miércoles por medios sudaneses como 'Sudan Tribune', estipula la muerte en la horca de los catorce combatientes --entre los que se encuentra el hermano de 'Hemedti', Abdel Rahim Dagalo-- al considerarlos culpables de conspiración criminal, socavamiento, del sistema constitucional, declaración de guerra contra el Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra relacionados con bienes protegidos, ataques contra objetivos civiles y cargos relacionados con el terrorismo.

El juez Imad Mohamed Ibrahim ha condenado a cada uno de ellos a pagar una multa de cien millones de libras sudanesas (cerca de 152.000 euros) y a devolver de manera conjunta 396,2 millones de dólares (más de 361 millones de euros) al Fondo Nacional de Suministros Médicos sudanés, por los daños y pérdidas causados a los almacenes, edificios y propiedades del organismo en varios estados del país africano.

En su sentencia, el magistrado ha ordenado además al Banco Central de Sudán que congele los depósitos de 'Hemedti' y el resto de condenados, y la confiscación de sus bienes inmuebles, y ha recomendado que les sean retirados los pasaportes así como la ciudadanía sudanesa.

La condena llega a raíz de una denuncia presentada a finales de septiembre de 2024 por parte del director general del Fondo Nacional de Suministros Médicos, si bien la guerra entre las RSF y las Fuerzas Armadas sudanesas ya había arrancado en abril de 2023.

El pasado julio, 'Hemedti' ya fue condenado a muerte en rebeldía junto a otras 15 personas por su papel en el asesinato tres años antes del gobernador de Darfur Occidental, Jamis Abakar, y crímenes de guerra y contra la humanidad, incluido genocidio. Expertos de Naciones Unidas afirmaron que entre 10.000 y 15.000 personas fueron asesinadas en la ciudad, principalmente integrantes de la comunidad masalit.