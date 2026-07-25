El Tribunal Supremo de Brasil investiga a un juez por la preseunta venta de resoluciones judiciales

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MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado este viernes la inclusión del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Marco Buzzi, en una investigación sobre la presunta venta de resoluciones judiciales.

Con su incorporación, impulsada por el instructor del caso, el juez Cristiano Zanin, ya son diez los imputados por delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción en el marco de la 'Operación Sisamnes'.

Las pesquisas de la Policía Federal han revelado que varios funcionarios del tribunal habrían accedido de forma ilegal al sistema informático de la corte para redactar dictámenes y vender información privilegiada a terceros. El magistrado Buzzi, que ya se encontraba apartado temporalmente de sus funciones debido a dos acusaciones independientes por acoso sexual, se suma así a la lista de sospechosos.

Por su parte, la defensa de Buzzi ha negado de forma categórica las implicaciones y ha asegurado que el juez desconoce las investigaciones. En un comunicado, sus abogados han afirmado que el magistrado "no tiene relación con las actividades profesionales de sus familiares" --con quienes tiene prohibido por ley juzgar casos-- y han recalcado que ni siquiera figura formalmente como investigado en la trama.

"La defensa aclara que el ministro Marco Buzzi no tiene ninguna relación con las actividades profesionales de sus familiares; por el contrario, tiene prohibido legalmente juzgar casos en los que estén involucrados sus familiares. Asimismo, declara que desconoce la investigación y que ni siquiera está siendo investigado", afirmó la defensa", reza el comunicado.