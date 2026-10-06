El Tribunal Supremo de EEUU estudia si permite las demandas climáticas contra empresas petroleras

Archivo - Tribunal Supremo de Estados Unidos. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha iniciado este lunes las vistas orales para determinar si permite que sigan adelante las demandas interpuestas por administraciones locales contra compañías petroleras por los efectos del cambio climático, un fallo que determinará el futuro de docenas de litigios similares impulsados por distintos estados y municipios del país.

El caso analizado enfrenta a la ciudad y el condado de Boulder, en Colorado, contra Exxon Mobil y Suncor Energy. Los demandantes exigen compensaciones económicas por los daños locales en infraestructuras y salud pública derivados del calentamiento global, acusando a las corporaciones de minimizar el impacto de los combustibles fósiles. Por su parte, las petroleras rechazan las acusaciones y sostienen que el caso debe ser desestimado, argumentando que las emisiones de gases de efecto invernadero son una cuestión de ámbito federal y no deben regularse mediante demandas estatales.

Según recoge el diario estadounidense 'The Washington Post', durante las casi dos horas de sesión, los magistrados han expuesto diferentes posturas técnicas y las autoridades de Boulder han comparado este caso con los históricos pleitos contra las empresas tabacaleras y farmacéuticas. En este sentido, la jueza Elena Kagan, sugirió según el citado medio que los casos anteriores presentaban pocas diferencias con respecto al de las empresas petroleras, por lo que la demanda debería avanzar.

Por el contrario, magistrados como Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett respaldaron el argumento de la defensa, señalando que la jurisprudencia previa establece que la contaminación del aire y el agua es competencia exclusiva del Gobierno federal. Otras voces, como la de la jueza Ketanji Brown Jackson, indicaron que la intervención del Supremo en este momento del proceso podría ser "prematura".

El presidente del Tribunal, John Roberts, advirtió según Bloomberg sobre las posibles consecuencias del fallo, señalando que una victoria de los demandantes podría desencadenar reclamaciones similares en todos los estados.

La resolución definitiva se espera para junio o julio. La ausencia en el caso del juez Samuel Alito --quien se ha apartado de manera voluntaria debido a que su esposa posee acciones en empresas del sector-- abre la posibilidad de un empate a cuatro votos.

De producirse este escenario, el Supremo avalaría de facto el fallo previo del Tribunal Supremo de Colorado que permite la continuación del juicio, pero sin establecer un precedente vinculante a nivel nacional.