El Tribunal Supremo de Israel mantiene paralizada la destitución del jefe de Inteligencia Nacional

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha decidido este martes prorrogar la paralización de la destitución del jefe del servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet), Ronen Bar, aunque sí ha dado 'luz verde' al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que abra el proceso de entrevistas para escoger a un posible sucesor.

El Gobierno israelí aprobó el jueves la destitución de Bar, a quien carga con parte de la responsabilidad de los fallos de seguridad en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el Supremo paralizó de forma temporal esta decisión hasta revistar todos los recursos presentados contra el despido.

De hecho, varios partidos de la oposición y otras tantas ONG han presentado recursos contra la expulsión de Bar, argumentando que Netanyahu habría caído en un grave conflicto de intereses al destituirle como respuesta a una investigación que apunta a presuntos vínculos entre Israel, Qatar y la financiación de Hamás.

Sin embargo, el Supremo no ha atendido a la petición de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, --contra quien el gobierno también ha iniciado un proceso para su destitución--, quien había solicitado impedir al Ejecutivo que entrevistase a posibles sustitutos de Bar, tal y como recoge 'The Times of Israel'.

De hecho, un portavoz del Gobierno ha informado de que las entrevistas para buscar el reemplazo de Bar comenzarán este mismo miércoles.