Un tribunal de Tailandia condena a muerte a dos chinos de origen uigur por el atentado de Erawan en 2015

Archivo - Mujer rezando en el templo Wat Patum Wanaram. Bangkok (Tailandia) - Europa Press/Contacto/Sergi Reboredo - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Tailandia ha condenado a pena de muerte a dos ciudadanos chinos de la minoría étnica musulmana uigur acusados de perpetrar el atentado en agosto de 2015 contra el templo hindú de Erawan, ubicado en la capital, Bangkok, que se saldó con 20 muertos y más de 120 heridos.

El Tribunal Penal del Sur de Bangkok ha declarado culpables este jueves a Adem Karadag y Yusufu Mieraili por homicidio premeditado e intento de homicidio después de que ambos colocaran en agosto de 2015 una bomba de fabricación casera en el conocido santuario de Erawan, ubicado en la intersección de Ratchaprasong, según ha recogido la cadena de televisión Thai PBS.

Asimismo, el panel de cuatro jueces ha decidido multar a cada acusado con 1.000 baht (26 euros) por portar armas en un lugar público. No obstante, ambos han sido absueltos de otros cargos derivados de un atentado posterior con bomba en un muelle de la zona, un incidente que no dejó víctimas.

Karadag fue acusado de colocar la mochila con el explosivo improvisado debajo de un asiento dentro del recinto del santuario, mientras que Mieraili fue señalado por fabricar el artefacto y ayudar en su colocación en el lugar de los hechos.

El juicio, que se ha alargado casi once años debido a las restricciones de la COVID-19 y a problemas para conseguir traductores, ha contado con más de 400 testigos presentados por parte de la Fiscalía y más de 45 por parte de la defensa.

La explosión se produjo semanas después de que la junta militar que gobernaba Tailandia en aquel entonces repatriara por la fuerza a más de 100 uigures a China, donde, según organizaciones de Derechos Humanos, esta minoría musulmana sufre malos tratos y represión.

El templo hindú de Erawan es frecuentado tanto por residentes locales como por turistas, especialmente del este de Asia, y en sus alrededores hay varios hoteles y centros comerciales. En el lugar, escenario de multitudinarias protestas políticas aquellos años, ya se registraron otros dos ataques con bomba, uno de ellos junto a un centro comercial y otro contra un aparcamiento.