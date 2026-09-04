Un tribunal turco lleva a juicio a un cómico que se enfrenta a 11 años de cárcel por insultar a Erdogan

Archivo - Bandera de Turquía en Estambul. - OTAN - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul ha admitido la acusación de la Fiscalía turca contra el cómico Deniz Goktas, que se enfrentará a un juicio por "insultar al presidente", Recep Tayyip Erdogan, "incitar al odio y la hostilidad entre la población" y "elogiar el crimen y a los delincuentes", unos cargos por los que se enfrenta a una pena de hasta 11 años y dos meses.

La Fiscalía comenzó su investigación a raíz de la publicación en la plataforma Youtube el pasado junio de una actuación del comediante titulada 'Mar Negro', muy crítica con Erdogan y que posteriormente se hizo viral en todo el país con casi 10 millones de visualizaciones, según informa la agencia DHA.

Goktas fue detenido el pasado julio al volver a Turquía desde el extranjero en el aeropuerto de Estambul. Ahora el tribunal ha decidido abrir juicio el próximo 28 de septiembre por los citados cargos.

INVESTIGACIÓN AL EX PRIMER MINISTRO

Este caso se suma a otros procesos similares por insultos al presidente, un delito que aparece tipificado en el código penal de Turquía y que acarrea penas de prisión de hasta cuatro años. El último caso concierne al que fuera primer ministro Ahmet Davutoglu, que será investigado por un video que recientemente ha visto la luz en redes sociales en el que carga contra el mandatario y antiguo aliado.

La Fiscalía General de Ankara comunicó la apertura de una investigación tras examinar unas publicaciones en redes sociales que contenían declaraciones que consideraba potencialmente insultantes contra Erdogan.