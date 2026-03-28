Tropas israelíes alcanzan el río Litani, en el sur de Líbano

Militares israelíes en el sur de Líbano - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos militares israelíes han alcanzado este sábado y por primera vez desde el inicio de la ofensiva militar en el sur de Líbano la orilla sur del río Litani, objetivo declarado de los ataques, según ha informado el partido-milicia libanés Hezbolá.

Hezbolá ha explicado que las fuerzas israelíes han llegado a la aldea de Taibé, en el distrito de Marjayún, ubicada en el lado sur del río y que allí los israelíes fueron emboscados por milicianos, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Atacaron a militares y vehículos israelíes en hasta cuatro ocasiones --a las 15.00, 15.30, 17.00 y 17.10 horas-- en Taibé, a unos 3,5 kilómetros del punto más cercano de la frontera con Israel. También han atacado a militares israelíes en la carretera de Baidar al Naher.

El Ejército israelí alcanzó por última vez el río Litani en su ofensiva del otoño de 2024, apenas unos días antes del acuerdo de alto el fuego.

Al menos 47 personas han muerto y 112 han resultado heridas este sábado como consecuencia de ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en territorio libanés, según el balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad libanés.