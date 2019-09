Trump advierte a quienes quieren emigrar a EEUU: "No paguéis a los coyotes, no os dejaremos entrar"

Publicado 24/09/2019 16:59:00 CET

NUEVA YORK, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado su discurso ante la Asamblea General de la ONU para lanzar una advertencia a todos aquellos que piensan en emigrar a Estados Unidos, alertándoles de que no se les permitirá entrar en el país, al tiempo que ha arremetido duramente contra quienes defienden "fronteras abiertas".

"No paguéis a los traficantes, no paguéis a los coyotes", ha advertido a los migrantes, principalmente centroamericanos y mexicanos, pero cada vez más de otras partes del mundo, que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos. "Si llegáis hasta aquí, no os permitiremos entrar y os mandaremos de vuelta", ha asegurado.

En este sentido, ha dejado claro que mientras él sea presidente de Estados Unidos "haremos respetar nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras", al tiempo que ha elogiado los esfuerzos realizados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para frenar la llegada de migrantes a suelo estadounidense.

Por otra parte, ha arremetido contra los activistas que propugnan una política de "puertas abiertas", defendiendo que sus políticas son "crueles y malvadas" que lo que hacen es alentar a las redes de tráfico de personas.

Trump ha denunciado que muchos países receptores de migrantes se están viendo superados y ha defendido que todos tienen "derecho a proteger sus fronteras". Asimismo, ha animado a todos los países a aunar esfuerzos para dejar sin trabajo a los traficantes de personas.