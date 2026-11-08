Trump advierte de que la victoria demócrata en las 'midterm' supone un "paso atrás gigantesco" para EEUU

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que el resultado de las elecciones de mitad de mandato del pasado martes suponen un "paso atrás gigantesco" para Estados Unidos y ha advertido ya de las consecuencias económicas de la victoria del Partido Demócrata.

"Estados Unidos dio un paso atrás gigantesco en su historia con los resultados de las últimas elecciones", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

En particular ha asegurado que la bolsa perdió en un día tres millones de dólares a pesar de que "con Trump iba como un cohete". El miércoles, tras los claros resultados de los comicios, los valores vivieron un alza, pero el jueves hubo fuertes caídas ante el temor a una mayor regulación en el campo de la inteligencia artificial y los centros de datos.

"Pero no tengáis miedo. ¡Volveremos más grandes y fuertes que nunca antes!", ha remachado el mandatario estadounidense en su mensaje.

Los demócratas controlan la Cámara de Representantes y el Senado tras su clara victoria en las elecciones de mitad de mandato del pasado martes, con lo que podrían dificultar la labor de gobierno de Trump e impulsar investigaciones parlamentarias.