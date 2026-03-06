Trump afirma que "cerraría el Gobierno" para lograr la aprobación de su reforma electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "cerraría el Gobierno" por lograr que el Congreso apruebe el proyecto de ley electoral propuesto por él y que pretende implementar nuevos requisitos para que los ciudadanos puedan registrarse y ejercer su derecho a voto, incluida la identificación.

"Cerraría el Gobierno por eso", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, que en ocasiones anteriores recriminó duramente al Partido Demócrata que no cediera en las negociaciones con su Administración para poner fin a los múltiples bloqueos que han sacudido su mandato, incluido el más largo de la historia del país, con 43 días entre octubre y noviembre de 2025. "Para mí, esa es una convicción fundamental", ha subrayado.

El magnate neoyorquino ha expresado así su frustración con el estancamiento de la denominada Ley Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense ('SAVE America'), un descontento que ha asegurado haber "expresado a todos", en una entrevista telefónica con la cadena estadounidense NBC.

El citado proyecto de ley salió adelante en la Cámara Baja en una votación celebrada hace cerca de un mes en la que reunió 218 a favor frente a 213 en contra y en la que el demócrata por Texas Henry Cuellar fue el único congresista de su partido que la apoyó.

Tras ello, el texto ha pasado al Senado para su aprobación definitiva, pero en la Cámara Alta la bancada republicana apenas cuenta con 53 escaños, por debajo del umbral necesario de 60, con lo que la propuesta de ley apunta a fracasar. El caso presenta la particularidad de que este estancamiento se habría evitado con la eliminación del filibusterismo --que obliga a alcanzar la mayoría de 60 escaños--, una propuesta defendida por Trump en anteriores ocasiones pero que ha visibilizado divisiones en el seno del Partido Republicano, que no ha terminado de definir su apoyo en bloque.

La ley SAVE America exige a los electores la entrega de documentación "en persona" que acredite que están en posesión de la ciudadanía estadounidense, como un pasaporte o un certificado de nacimiento, para poder registrarse para votar en las elecciones federales.

Asimismo, exige una identificación con fotografía para depositar su voto en las urnas e introduce nuevas normas para ejercer el voto por correo, incluida la presentación de una copia de identificación válida al solicitar y emitir el voto en esta modalidad.

Desde el Partido Demócrata han criticado esta iniciativa al considerar que está diseñada para privar del derecho a voto a los estadounidenses, dado que el voto de extranjeros sin nacionalidad ya es ilegal y muy poco frecuente. Además, la ley actual establece sanciones penales para aquellos electores que no hayan declarado su ciudadanía bajo juramento.