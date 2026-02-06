Trump afirma que las elecciones de EEUU "están amañadas" y son "fraudulentas" y pide reformarlas

Archivo - Votantes hacen fila para emitir su voto en un centro de votación anticipada para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 entre Donald Trump y Kamala Harris, en Nueva York, EEUU - Andrea Renault/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que las elecciones del país norteamericano "están amañadas" y son "fraudulentas y motivo de burla" y ha defendido la aprobación de una ley que, entre otras medidas, requiera la ciudadanía estadounidense y solo permita el voto por correo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

"Las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en redes sociales en la que ha esbozado una reforma electoral bautizada como "Ley Salvar Estados Unidos".

Al hilo, ha enumerado tres propuestas que incluyen la obligación para todos los votantes de "presentar una prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar" y de "mostrar su identificación de votante". Además, también prohibiría el voto por correo, "excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje".

El magnate republicano ha aludido así al texto ya aprobado con el apoyo de su partido en la Cámara de Representantes bajo las siglas "SAVE" del lema, traducido al español, "Salvaguardar la Eligibilidad del Votante Estadounidense".

Con todo, la bancada republicana del Senado apenas cuenta con 53 escaños, por debajo del umbral necesario de 60, con lo que la propuesta de ley apunta a fracasar en la eventual votación, un desenlace que se habría evitado con la eliminación del filibusterismo --que obliga a alcanzar la mayoría de 60 escaños--, defendida por Trump en anteriores ocasiones pero con divisiones en el seno del Partido Republicano.

Pese esta situación, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, John Thune, ha afirmado que se realizará la votación, según ha recogido la cadena NBC, si bien su par en la minoría demócrata, Chuck Schumer, ha indicado que hará "todo lo posible" para detener una ley que ha calificado de "abominación". "Es como la segunda versión de las leyes de Jim Crow en todo el país", ha agregado, aludiendo al conjunto leyes vigentes hasta 1965 que imponían la segregación racial, principalmente en el sur de Estados Unidos.