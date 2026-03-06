Trump afirma que las mayores empresas de defensa de EEUU han acordado "cuadruplicar" la producción de armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que las mayores empresas de defensa del país que tienen contratos con las Fuerzas Armadas han acordado "cuadruplicar" la producción de armas de alta calidad tras mantener una reunión con representantes de compañías como Lockheed Martin o Boeing.

"Acabamos de concluir una muy buena reunión con las mayores empresas manufactureras de defensa de Estados Unidos en la que discutimos la producción y los cronogramas de producción", ha expresado el presidente en un mensaje publicado en redes sociales, afirmando que esto afectará armas de primer nivel, avanzadas y tecnológicamente superiores.

El magnate republicano ha defendido que Washington tiene "un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior" que está utilizando en países como Irán o Venezuela después de las dudas acerca de si la Administración Trump podrá sostener en el tiempo los ataques contra la República Islámica, iniciados el pasado 28 de febrero junto a Israel.

Trump ha detallado que las empresas que han acudido al encuentro son los directores ejecutivos de BAE Systems (británica), Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon. "La reunión concluyó con el acuerdo de que habrá otra en dos meses", ha dicho.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha subrayado durante una rueda de prensa que Trump "siempre ha estado enfocado en fortalecer el Ejército". "El presidente seguirá instando a estas empresas a que fabriquen más rápidamente armas de fabricación estadounidense, que son las mejores del mundo en términos absolutos", ha expresado.