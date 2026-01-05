Trump afirma que no cree que Ucrania atacase la residencia de Putin

Vista de la Torre Spasskaya del Kremlin de Moscú y la Catedral de San Basilio en Moscú, Rusia - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que no cree que Ucrania atacase una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, en el noroeste del país, como ha denunciado el Kremlin, que el pasado jueves entregó a la Embajada estadounidense en Moscú supuestas pruebas del intento de ataque.

"Ocurrió algo bastante cerca, pero no tuvo nada que ver con esto. (...) No creemos que eso haya sucedido", ha indicado Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

El magnate republicano ha aprovechado para destacar su mediación en el conflicto: "Recuperé mucho dinero porque hicimos un acuerdo sobre tierras raras, y vamos a recuperar gran parte de ese dinero, quizás todo, quizás más que todo", ha subrayado, agregando que, paralelamente, "siempre que enviamos algo, ellos (Ucrania) pagan".

Con todo, ha mantenido que "no es un asunto económico" para su Administración, sino "personal". Asimismo, ha lamentado un balance de bajas en el que, según él, "en promedio, mueren 25.000 personas, 25.000 soldados, principalmente, y algunas personas de Kiev y otras ciudades, aunque una cantidad muy pequeña", sin especificar los plazos temporales a los que se refiere para estas cifras.

"Si pudiera detenerlo, me gustaría detenerlo, y creo que lo haremos", ha afirmado, apuntando así hacia un posible acuerdo de paz cuyas negociaciones siguen en curso y al respecto del cual el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha asegurado este domingo que las delegaciones han logrado ya pactar un 90 por ciento del documento final.