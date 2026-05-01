Trump afirma que no está satisfecho con la última propuesta de acuerdo de Irán: "Ya veremos que pasa"

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado este viernes su disconformidad con una última propuesta de acuerdo presentada por Irán, y ha puesto en duda que las autoridades de este país estén capacitadas para alcanzar ningún tipo de entendimiento. "Han hecho avances, pero no creo que lo logren", ha dicho.
"Ellos quieren un acuerdo, pero no estoy satisfecho. Ya veremos qué pasa", ha dicho Trump, en declaraciones a los medios desde la Casa Blanca. "Irán quiere lograr un acuerdo porque prácticamente no les queda Ejército", ha asegurado.
Trump ha afirmado que a pesar de ciertos avances, no cree que las autoridades iraníes logren alcanzar un acuerdo, a pesar de estar buscándolo, debido a la "tremenda discordia" que existe entre sus líderes. "Están muy desorganizados", ha dicho el presidente de Estados Unidos que ha hablado de hasta cuatro facciones.
No obstante, ha vuelto a asegurar que prefiere intentar llegar a un acuerdo en lugar de reanudar los bombardeos sobre Irán. "Desde un punto de vista humano, preferiría que no", ha concedido, aunque reconoce que sobre la mesa continúa la opción de "ir y aniquilarlos por completo y acabar con ellos para siempre".
Unos ataques contra Irán para los que no pedirá el aval del Congreso, tal y como ha sugerido, en alusión a una ley que limita el uso de la fuerza sin dicha autorización, que Trump ha calificado de "inconstitucional".
"Nunca se ha utilizado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?", se ha preguntado ante los periodistas en referencia a la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que exige que el presidente de Estados Unidos reciba la aprobación del Congreso para continuar con los ataques una vez se han cumplido 60 días del inicio.
La cuestión está en que para algunos congresistas el plazo ya se habría cumplido teniendo en cuenta que el inicio de los bombardeos datan del 28 de febrero. No obstante, la Administración Trump sostiene que la tregua indefinida entre Estados Unidos e Irán constituye una pausa y por tanto no se han cumplido esos 60 días.
"NO ESTOY CONTENTO CON LOS KURDOS"
Por otro lado, ha expresado también su descontento con los kurdos, quienes no entregaron las armas que les enviaron a los manifestantes en Irán, con la idea de fomentar una insurrección que pusiera en jaque a las autoridades de Teherán.
"Los kurdos no entregaron las armas", ha dicho Trump, señalando que no le "entusiasma" haber entregado "pequeñas cantidades" de armas a los kurdos, ni tampoco saber dónde están ahora.
"No estoy contento con la entrega de las armas. No me entusiasma, pero se enviaron pequeñas cantidades y veremos quién las tiene. No estoy contento con lo que pasó con los kurdos", ha incidido.