Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por "miedo" a que "su propia gente los mate"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Molly Riley/White House

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", pero que no lo hacen público porque "creen que su propia gente los matará", ante un proceso negociador que ha aglutinado declaraciones contradictorias en los últimos días, en los que las autoridades iraníes han comenzado por negar cualquier contacto para, más adelante, apuntar a una propuesta de Washington rechazada por Teherán.

"Están negociando y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propio pueblo los matará", ha afirmado el mandatario estadounidense en una cena de recaudación de fondos para la campaña de los miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca también ha asegurado que "nunca ha habido un jefe de Estado que deseara ese puesto menos que el de jefe de Estado de Irán", que actualmente es Mojtaba Jamenei, quien ha sucedido como líder supremo a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel. Trump ha llegado a afirmar que desde Irán le han pedido a él "que sea el próximo líder supremo". "No, gracias, no lo quiero", ha manifestado sobre su posición al respecto.

"También temen que los matemos nosotros", ha agregado el magnate republicano tras reiterar, como en las últimas semanas, que Estados Unidos está "ganando a lo grande" la guerra. "Nadie ha visto jamás nada parecido a lo que estamos haciendo en Oriente Próximo con Irán", ha agregado.

Sus declaraciones frente al Partido Republicano han llegado apenas unas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, haya afirmado que "no hay negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos para terminar con la guerra, aunque ha reconocido "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo".

En este sentido, el jefe de la diplomacia de Teherán ha alegado que el hecho de que el Ejecutivo estadounidense hable de negociaciones es "una admisión de derrota", tras pretender en anteriores ocasiones una "rendición incondicional".

Hasta el momento, las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.300 fallecidos.