Trump amenaza con "un duro golpe" a Irán si las autoridades matan a manifestantes "como en el pasado"

ARCHIVO - Manifestantes protestan contra las condiciones económicas en Teherán - Social Media/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que su Gobierno sigue "muy de cerca" las protestas en Irán y ha advertido a Teherán de "un duro golpe" si las autoridades "empiezan a matar" a manifestantes como en anteriores ocasiones.

"Lo estamos observando muy de cerca", ha señalado el mandatario republicano en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force 1. "Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a recibir un duro golpe", ha agregado.

Irán ha sido escenario en los últimos días de múltiples manifestaciones en varias provincias motivadas por el deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos.

La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones.