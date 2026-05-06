Trump amenaza con intervenir en México si el país "no hace su trabajo" contra el narcotráfico

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este miércoles con intervenir en México si las autoridades mexicanas "no hacen su trabajo" contra el narcotráfico, afirmando que su Administración lo hará por ellas.

"El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Oirán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden", ha señalado durante un acto celebrado en la Casa Blanca.

El mandatario se ha expresado de este modo en anteriores ocasiones y, de hecho, el pasado febrero los ataques estadounidenses contra organizaciones del narcotráfico podrían ocurrir en "cualquier lugar", incluyendo todo el territorio latinoamericano.

Las autoridades de México, incluida su presidenta, Claudia Sheinbaum, han reivindicado su soberanía e independencia ante la beligerante postura de Washington que, alegando la lucha contra el tráfico de drogas, no ha dudado en atacar embarcaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre del pasado año, dejando más de un centenar de muertos.