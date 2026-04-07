Israel confirma ataques contra ocho puentes en distintos puntos de Irán

Puente atacado por EEUU e Israel en Karaj, Irán. - Europa Press/Contacto/Shadati
MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este martes ataques contra ocho puentes en distintos puntos de Irán, incluyendo la capital Teherán, alegando que estas infraestructuras eran utilizadas por la República Islámica para transportar "armamento y equipamiento militar".
En un comunicado, el Ejército israelí ha informado de ataques contra ocho infraestructuras en Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom. Horas antes, Irán había denunciado un bombardeo contra un puente en Kashan que habría dejado al menos dos fallecidos.
El propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado los ataques más recientes contra "vías férreas y puentes" que, según ha afirmado, utiliza la Guardia Revolucionaria iraní.
"Estamos aplastando al régimen terrorista de Irán. Pero lo estamos haciendo con aún más vigor y con una fuerza cada vez mayor", ha indicado Netanyahu, tras afirmar que estos ataques suceden a la destrucción de "aviones de transporte y decenas de helicópteros" de los últimos días.
Las FDI han esgrimido que los ataques buscaban "impedir que el régimen terrorista iraní los utilizara para transportar armas y equipo militar". "Las Fuerzas Armadas del régimen terrorista iraní utilizaban los puentes para transportar armas y equipo militar y llevar a cabo ataques terroristas contra el Estado de Israel y otros países de Oriente Próximo", han indicado en un comunicado.
Igualmente, han asegurado que los ataques se han llevado a cabo tras tomar medidas para mitigar daños a civiles, "incluido el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea".
Este martes, Israel ha advertido también a los iraníes contra usar el tren y a horas de que expire el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán para que acepte sus exigencias y reabra el estrecho de Ormuz.