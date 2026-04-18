Trump anticipa una reunión "especial y posiblemente histórica" con Xi: "¡Se lograrán grandes cosas!"

El presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado este sábado su expectativa de que su próxima reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, tenga un carácter "especial y, posiblemente, histórico", al tiempo que ha subrayado avances en la situación del estrecho de Ormuz.

En un mensaje difundido en su red social, Trump ha asegurado que "el presidente Xi está muy contento de que el estrecho de Ormuz esté abierto o en rápida apertura", en referencia a la estratégica vía marítima situada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

En la misma línea, el mandatario norteamericano ha añadido que confía en el impacto positivo del próximo encuentro bilateral y ha manifestado que espera "con interés" dicha reunión, que tendrá lugar en China según ha indicado en el mismo mensaje. "¡Se lograrán grandes cosas!", ha apostillado.

Donald Trump anunció a finales de marzo que se reunirá con su par chino en Pekín los próximos 14 y 15 de mayo, un encuentro que estaba previsto para el mismo mes de marzo, pero que fue aplazado por la ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán el 28 de febrero.

"Nuestros representantes de los dos países están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un acontecimiento monumental", aseguró ya entonces el republicano.