Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania con motivo del Día de la Victoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un alto el fuego de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, con motivo del Día de Victoria después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, hayan aceptado la propuesta.

"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Con esta medida, el magnate republicano ha expresado su deseo de que sea "principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada". "Siguen las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", ha zanjado.