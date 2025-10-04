Trump anuncia que Israel ha aceptado una primera línea de retirada de las tropas

Línea de retirada israelí en la primera fase del plan de alto el fuego de Donald Trump - CASA BLANCA

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel ha aceptado la propuesta de línea de retirada inicial, por lo que solo restaría el sí del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para que el alto el fuego sea efectivo.

"Tras las negociaciones, Israel ha accedido a la línea de retirada inicial que hemos mostrado y compartido con Hamás. Cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será efectivo de inmediato", ha explicado Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social de su propiedad.

Una vez aceptado por ambas partes "comenzará el intercambio de rehenes y presos y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 30.000 años", ha indicado.

El mensaje de Trump viene acompañado de una imagen del mapa de la Franja de Gaza con una línea amarilla que señala la línea de retirada que habrían aceptado las autoridades israelíes.

Este mismo sábado el Gobierno egipcio ha confirmado que las delegaciones israelí y de Hamás mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes para cerrar los detalles de la propuesta de plan de paz para Gaza de Trump.

Israel se ha comprometido a cumplir con una difusa "primera fase" que supondría, de nuevo en principio y cuando dé junto a Hamás luz verde al proceso, la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas.